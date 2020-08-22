شكرا لقرائتكم خبر عن دليل استرشادي لمتدربي «تقني الشمالية» والان نبدء بالتفاصيل

تستعد إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية لاستقبال المتدربين، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وذلك في المنشآت التدريبية بالمنطقة. وأكد مدير إدارة التدريب بالمنطقة م. محمد الحربي على مسؤولي المنشآت التدريبية بالمنطقة، تفعيل دور لجنة إدارة الأزمات والكوارث، وفقًا للدليل الاسترشادي لعودة تدريب آمنة. يُذكر أن المنشآت التدريبية بالمنطقة أنهت إعداد الجداول التدريبية على أن تكون المقررات النظرية تدريبًا عن بُعد والمقررات العملية تدريبًا مباشرًا بالحضور داخل الورش والمعامل بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية.

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