شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم المقررات لطلاب مدارس الجوف والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت مستودعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف جميع المقررات المدرسية لجميع المراحل، وشرعت بترحيلها إلى مدارس المنطقة.

وأشاد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف د. سعيد الغامدي بالمدارس التي بادرت باستلام المقررات المدرسية قبل نحو أسبوعين، وثمن تعاون وحرص قادة وقائدات المدارس باستلام جميع المقررات الدراسية وتجهيزها لتسليمها للطلاب والطالبات، مشيدا بما قامت به بعض المدارس التي بادرت بتسليم المقررات المدرسية للطلاب وأولياء أمورهم في منازلهم.

من جانبه، أوضح مشرف المقررات المدرسية طويرق بن نزال الفهيقي أن مستودعات الإدارة استقبلت من وزارة التعليم كامل احتياجاتها من المقررات الدراسية، وتم توزيعها إلى المدارس حسب الأعداد المقيدة ببرنامج نور، متوقعاً بأن تستلم جميع المدارس المقررات المدرسية منتصف الأسبوع المقبل.