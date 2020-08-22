شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم المقررات لطلاب مدارس الجوف والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف د. سعيد الغامدي بالمدارس التي بادرت باستلام المقررات المدرسية قبل نحو أسبوعين، وثمن تعاون وحرص قادة وقائدات المدارس باستلام جميع المقررات الدراسية وتجهيزها لتسليمها للطلاب والطالبات، مشيدا بما قامت به بعض المدارس التي بادرت بتسليم المقررات المدرسية للطلاب وأولياء أمورهم في منازلهم.
من جانبه، أوضح مشرف المقررات المدرسية طويرق بن نزال الفهيقي أن مستودعات الإدارة استقبلت من وزارة التعليم كامل احتياجاتها من المقررات الدراسية، وتم توزيعها إلى المدارس حسب الأعداد المقيدة ببرنامج نور، متوقعاً بأن تستلم جميع المدارس المقررات المدرسية منتصف الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تسليم المقررات لطلاب مدارس الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.