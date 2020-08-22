شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مخالفات لنشاط «الزراعة العضوية» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مأمورو ضبط مدخلات ومنتجات الزراعة العضوية بالمنطقة الشرقية جولات تفتيشية ورقابية على منافذ بيع المنتجات العضوية في المنطقة، وذلك للتأكد من تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية.

من ناحيته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن هذه الجولات التفتيشية والرقابية لمأموري الضبط تأتي من أجل تنظيم نشاط الزراعة العضوية في المملكة، وحمايته من أي ممارسة خاطئة، وكذلك متابعة تأمين غذاء صحي وآمن «عضوي» للمستهلك، موثق من جهات معتمدة لدى الوزارة.

ولفت إلى أن عدد منافذ البيع التي تمت زيارتها وصل إلى 31 منفذًا، موزعة على محافظات القطيف، والجبيل، والظهران، والخبر، والدمام.

وأشار م. المطيري إلى تسجيل 7 مخالفات فقط أثناء الجولات، وكانت عبارة عن عدم وجود شهادة توثيق سارية الصلاحية للمنتجات العضوية المعروضة، وعرض منتجات مجهولة المصدر يُشار إلى أنها منتجات عضوية، وكذلك مخالفات بيع منتجات تقليدية على أنها منتجات عضوية، وبيع منتجات تحت التحول على أنها منتجات عضوية، وبيع منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي.