شكرا لقرائتكم خبر عن «النظري» افتراضيا و«العملي» حضوريا بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل
وبيّنت الجامعة أن تدريس المقررات النظرية، والجزء النظري من المقررات العملية، سيكون «مباشرة» عن بُعد، باستخدام المنصة التعليمية الإلكترونية، وأن للكليات تدريسها حضوريًّا، إذا دعت الحاجة لذلك، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بينما سيكون تدريس المقررات العملية حضوريًّا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، أما المقررات النظرية التي تدرّس للطالبات، من قبل أعضاء هيئة التدريس الرجال، فسيتم تدريسها عن بُعد، باستخدام المنصة التعليمية الإلكترونية الجامعية.
وتابعت أن أداء الاختبارات الفصلية والنهائية، سيكون حضوريًّا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، باستثناء مقررات متطلبات الجامعة، فسيتم أداء اختباراتها الفصلية والنهائية عن بُعد، وستكون درجة الأعمال الفصلية 60 % من الدرجة الكلية للمقرر، و40 % من الدرجة الكلية للمقرر للاختبار النهائي.
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