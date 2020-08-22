شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم أسرتين منزليهما بعد ترميمهما بـ120 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

سلمت جمعية البر بمحافظة الأحساء، أمس الأول، أسرتين من الأسر المستفيدة، منزليهما ، بعد الانتهاء من تحسينها، ضمن مشروع ترميم المنازل، بتكلفة بلغت 120 ألف ريال.

وقال مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد البوسيف، إن الجمعية تعمل على تحسين عدد من المنازل لأسر المستفيدين ضمن البرامج التنموية التي تقدمها لمستفيديها، وتحرص على متابعة أعمال تنفيذ الترميم لضمان تهيئة المنزل وفق الشروط والمتطلبات التي تضمن توفير مسكن مناسب يوفر حياة كريمة للمستفيد.

وأضاف إن أمين عام الجمعية م. صالح آل عبدالقادر، وقف على منزل إحدى الأسر بأحد أحياء الهفوف، والتي تم الانتهاء من أعمال الترميم بها، واطلع على الأعمال التي تم إنجازها خلال فترة الترميم، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 50 ألف ريال.

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وتابع أنه تفقد كذلك أعمال الترميم بأحد منازل الأسر المستفيدة بأحد أحياء الهفوف، وأسهمت الجمعية في إضافة غرفتين جديدتين لمنزل الأسرة، من أجل التوسع في مسكنهم، بالإضافة إلى عمل دورة مياه إضافية، بتكلفة إجمالية 70 ألف ريال.

من ناحيته، قال م. آل عبدالقادر إن أعمال ترميم منازل الأسر المستفيدة، التي تشرف عليها الجمعية، تأتي من أجل توفير حياة كريمة للأسر وذويهم، موضحًا أن فريقًا مختصًا بالجمعية يشرف على أعمال الترميم منذ بدايتها وحتى تسليم المنزل للمستفيد من أجل ضمان جودة العمل والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد دون تأخير.

وشكر الداعمين لمشروع ترميم المنازل من جهات مانحة ومتبرعين، على ما ينفقونه من مال لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها؛ لتوفير المسكن اللائق لهم.