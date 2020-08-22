شكرا لقرائتكم خبر عن 292 أسرة مستفيدة من خدمات «مضر» والان نبدء بالتفاصيل

بلغت مصروفات اللجان التنموية والخدمية بجمعية «مضر» الخيرية بالقديح، في محافظة القطيف، خلال شهر يوليو الماضي 308.539 ريالًا، استفاد منها 292 حالة من المستفيدين من خدمات الجمعية.

وأوضح التقرير المالي الشهري الذي أصدرته الإدارة المالية بالجمعية أن هذه المصروفات توزعت بين اللجان، واحتل برنامج شؤون المساكن قائمة المصروفات بمبلغ 205.097 ريالًا من مجموع المساعدات المقدمة للأسر، استفاد منه 41 حالة توزعت بين شراء أجهزة بتكلفة 61.980 ريالًا، قُدمت لـ28 حالة، وصيانة أجهزة بمبلغ 3.560 ريالًا صرفت لـ12 حالة، وإيجار منازل بمبلغ 21.500 ريال، ومساعدة شراء منازل بمبلغ 7.000 ريال، وبناء منازل بمبلغ 71.499 ريالًا، وتحسين المساكن بمبلغ 39.558 ريالًا.

وأضاف التقرير إن برنامج شؤون الأسر قدّم الدعم لـ145 حالة من مستفيديه بمبلغ 100.616 ريالًا، توزعت بين مساعدات دائمة نقدية وعينية وعلاج وغيره، وبلغت مصروفات برنامج المساعدات الصحية 14.257 ريالًا لـ35 حالة، فيما استمرت الخدمات الصحية والرعاية الطبية لمصابات الحريق بصرف مبلغ 6.236 ريالًا قدمت لـ13 مصابة، وصُرِفت مساعدات برنامج كافل اليتيم لـ26 حالة بمبلغ 23.167 ريالًا.

فيما بلغت مساعدات برنامج المساعدات التعليمية 1.500 ريال ساهمت في تغطية الاحتياجات الدراسية لطالب واحد فقط، وشاركت لجنة الزواج الميسّر بتقديم المساعدات لـ5 حالات بمبلغ 26.000 ريال تنوعت بين إعانات زواج ومصروفات عينية.