شكرا لقرائتكم خبر عن «غرامات» و«حجز» على رمي الأنقاض بشوارع القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أكدت بلدية محافظة القطيف، تطبيق الحد الأعلى من الغرامات، عند ضبط أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء، وداخل الأحياء، مع حجز المركبة، وتكليف المخالف برفع الأنقاض وتنظيف الموقع، وذلك بعد رصد عدد من الشاحنات المخالفة ترمي الأنقاض والمخلفات.

وحذر رئيس بلدية محافظة القطيف م.محمد الحسيني، المخالفين، من رمي الأنقاض والمخلفات في الساحات والأحياء السكنية، مشددًا على عدم التهاون والتساهل بحق أي مخالف.

إلزام المقاولين

وألزمت بلدية محافظة القطيف، 3 مقاولين، برفع 3000 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بالمحافظة، ضبطوا وهم يرمونها في أماكن ممنوعة، وفرضت البلدية على كل مقاول رفع 1000 م3 خلال الأيام السابقة، وذلك لرفع التلوث البصري.

مخلفات عشوائية

ورفعت مخلفات عشوائية بمواقع مختلفة بالمحافظة خلال الأسبوع الماضي، قدرت 4905 م3، ليبلغ ما رفعته البلدية خلال شهر أكثر من 15555 م3.

معالجة التشوه

وأوضح م.الحسيني، أن البلدية، وضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، رفعت خلال الأسبوع الماضي 4905 م 3 من الأنقاض مجهولة المصدر، المكونة من مخلفات الأثاث والبناء، والأشجار، والحفريات، والأنقاض، وذلك في نواح متفرقة بالمحافظة، سواء كانت في الأحياء، أو الطرق، أو الساحات.

وأضاف: إن هذا الرفع جاء دون مخطط الجامعيين، ليكون مجموع ما رفعته البلدية خلال شهر أكثر من 15555 مترًا مكعبًا.

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تطبيق اللوائح

وقال إن البلدية كثفت متابعة الجهات المخالفة والمتسببة في تشوه الأحياء بجميع مواقع المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تجاوزات تتابعها البلدية، وتطبق بحق المخالفين ما تنص عليه اللوائح والأنظمة، وإن الرقابة متواصلة.

وأهاب م. الحسيني بالمواطنين، الإبلاغ عن المخالفين عبر منصة «904»، أو عبر واتس آب رقم «4094092059»، لافتًا إلى أن أجهزة بلدية المحافظة والبلديات التابعة لها، تنفذ جولات يومية في الأحياء السكنية لرفع النفايات والأنقاض، ويتم رفعها ونقلها من المدن والقرى إلى المردم الصحي، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

إجراءات صارمة

وقال المواطن «أحمد الداوود»: «نشاهد أن هناك العديد من العمالة المخالفة ترمي المخلفات في نواحٍ عديدة بشوارع صفوى، ونجد أن ذلك يكثر على الشارع المؤدي للبحر من الجهة الشمالية لصفوى، وهو المجاور للطريق المؤدي إلى محافظة رأس تنورة».

وأضاف: «تتواجد المخلفات من البناء والمواد الصلبة بكثرة على شارع الخزان الشرقي المؤدي إلى البحر من الجهة الشرقية أيضًا، وندعو البلدية لتطبيق الغرامات واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه كل المخالفين».

أجهزة متابعة

وأشار المواطن «حسن الجنبي»، إلى أن مخطط الجامعيين يكثر فيه رمي الأنقاض الصلبة، خاصة مخلفات البناء، متابعًا: «نرى ذلك بين الحين والآخر، وهذا يعتبر تشوهًا بصريًا، ومخالفًا، سواء كان من المواطنين أو من العمالة، خاصة المقاولين، الذين يكثر ذلك منهم في أوقات خارج الدوام، وفي إجازة نهاية الأسبوع».

واختتم: «ندعو البلدية للمتابعة الدقيقة، وتخصيص متابعين وأجهزة متابعة، لتكون قطيفنا خالية من أي تشوهات بصرية، وأنقاض ومخلفات متنوعة».