شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 317 كيلو أغذية فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية غرب الدمام مطعمًا مخالفًا؛ لمزاولته النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك تشغيل عمالة لا يحملون الشهادات الصحية، وباشرت مع الجهات ذات العلاقة حريقين في منشأتين، وأتلفت مواد غذائية تقدّر بـ317 كيلو خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس البلدية م. فيصل القحطاني، أن البلدية كثّفت جولاتها المسائية على المنشآت الغذائية، ما أسفر عن رصد مواد غذائية متمثلة بدواجن وخضراوات، تظهر عليها علامات التلف والفساد، تُقدر بـ17 كيلو، والتي تم على الفور إتلافها، مع اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالف.

وأضاف م. القحطاني أن البلدية وبالتعاون والتنسيق مع إدارة الدفاع المدني باشرت حريقين في سوبر ماركت، ومطعم، وأتلفت 300 كيلو من المواد الغذائية لتأثرها بالأدخنة.