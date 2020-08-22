شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 317 كيلو أغذية فاسدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية م. فيصل القحطاني، أن البلدية كثّفت جولاتها المسائية على المنشآت الغذائية، ما أسفر عن رصد مواد غذائية متمثلة بدواجن وخضراوات، تظهر عليها علامات التلف والفساد، تُقدر بـ17 كيلو، والتي تم على الفور إتلافها، مع اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالف.
وأضاف م. القحطاني أن البلدية وبالتعاون والتنسيق مع إدارة الدفاع المدني باشرت حريقين في سوبر ماركت، ومطعم، وأتلفت 300 كيلو من المواد الغذائية لتأثرها بالأدخنة.
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