شكرا لقرائتكم خبر عن توصية بلدية بتطبيق «الأنسنة» في مدن الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

قرّر المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية تطبيق توصيات فريق أنسنة المدن بالمجلس، وطلب تقريرًا مفصّلًا من أمانة الشرقية عن المخالفات المتعلقة بالمطاعم، والمقاهي، وصوالين الحلاقة، والمشاغل النسائية.

حلول جذرية

وأوضح المتحدث الإعلامي للمجلس محمد العتيبي لـ«اليوم» أن المجلس قرّر خلال اجتماعه برئاسة رئيس المجلس عبدالهادي الشمري، وحضور الأعضاء تشكيل فريق لإعداد ميثاق للجنة معالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وأوصى بعقد اجتماع بين وكالة التعمير، واللجنة الفنية لبلدي الشرقية؛ لوضع حلول جذرية لربط طريق رئيسي مع دوار الطوب الأحمر بحي الازدهار.

وتيرة سريعة

ونوّه العتيبي إلى أن المجلس يسعى من خلال جلساته الدورية إلى العمل بوتيرة سريعة لمتابعة المشاريع مع الجهات المختصة، والاستمرار في تنفيذ الجولات الميدانية عليها، ما يعجّل بانتهائها، ويسهّل في حل المشكلات أو العوائق التي تمنع استمرار المشاريع.

خرسانة وسفلتة

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وأوضح أن المجلس يتابع كافة القرارات الصادرة من الاجتماعات، ومنها ما تم إقراره الجلسة الماضية، والذي شمل وضع خرسانة قبل السفلتة في ميادين الإشارات الضوئية؛ لضمان عدم هبوط الأسفلت، وتفعيل تطبيق النظام على الأراضي التي حفرت بعمق كبير لغرض الإنشاء، ولم تستكمل عملية إنشاء، لاسيما أنها أصبحت موقعَ خطرٍ على الأهالي، وطلب من الأمانة تزويد المجلس بأهداف وآلية عمل كل إدارة في الأمانة، والإستراتيجية لتحقيق الأهداف، ومخاطبة الأمانة لتوفير أرض في أحياء ضاحية الملك فهد.

جوانب توعوية

وبيّن العتيبي أن المجلس يسهم في تعزيز الجوانب التوعوية والإجرائية التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية، نظرًا لما تشهده المملكة والعالم، جراء جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والمشاركة إلى جانب الجهات الأخرى، وأمانة المنطقة الشرقية، في بث الرسائل التوعوية، والعمل على تعزيزها، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ للحد من انتشار هذا الفيروس، والطرق الوقائية منه، معبّرًا في الوقت نفسه عن اعتزازه بالإجراءات الوقائية التكاملية بين الجهات المختلفة.

ميزانية ختامية

وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع اللجنة المالية للاستثمار، مع منسوبي الشؤون المالية بالأمانة؛ لمناقشة الميزانية الختامية، وذلك استكمالًا لكافة تلك الأعمال بحسب جدولة معينة، وتكثيف دور المجلس ضمن المهام المناطة به.