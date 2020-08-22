شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 1500م.. تنفيذ «ممشى الخليج» بسيهات والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة القطيف تنفيذ مشروع الممشى الذي يقع في حي الخليج بمدينة سيهات، بطول 1500 متر؛ ليخدم ممارسي رياضة المشي من جميع الفئات السنية. وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني حرص البلدية على إقامة المماشي الرياضية في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده المحافظة. على جانب آخر، ركّبت بلدية محافظة القطيف عددًا من اللوحات الإرشادية المرورية في عدد من الشوارع، وذلك ضمن مشاريع السلامة المرورية في المحافظة.

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