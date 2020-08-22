شكرا لقرائتكم خبر عن 182 إجراء تداخليا للقسطرة القلبية والان نبدء بالتفاصيل
وقال استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية ببرنامج الخدمات الصحية د. رائد القطشان، إن هذه التداخلات تستهدف تشخيص أو علاج أمراض الأوعية الدموية التاجية، وهي الشرايين التي تزوّد الدم لعضلة القلب، ليؤدي وظيفته بشكل سليم، وتمت هذه الإجراءات بأوقات مختلفة على مدار الـ 24 ساعة.
من ناحيته، أكد رئيس قسم القلب بالخدمات الصحية د. زياد الهرفي، أن جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية التداخلية وغير التداخلية استمرت خلال فترة الجائحة على مدار الساعة، وبجاهزية كاملة.
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