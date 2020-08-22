671 جولة رقابية تكشف 107 مخالفات في 24 ساعة

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وشملت المخالفات تحرير 69 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و35 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة.
وتمّ تعقيم وتطهير 803 مواقع باستخدام 132426 لترًا من المطهرات والمعقمات، نفذها 420 فردًا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وشارك 8579 فردًا ضمن الكوادر البشرية بالنظافة؛ لرفع 6252 طنًا من النفايات، وإزالة 4825 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات.
وأسهمت جهود أمانة المنطقة الشرقية، من خلال الجولات الرقابية في الحد من انتشار فيروس «كورونا»، من خلال ضبط مخالفات الأنظمة والاشتراطات الصحية، بما يحقق المصلحة العامة.
وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو عبر مركز «940».
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