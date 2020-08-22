شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاور بـ«النشر الإعلامي وحقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الشهاب أن الحلقة النقاشية تشتمل على 5 محاور، وهي: وظائف وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام وحقوق الإنسان، وأنظمة ولوائح لحماية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ولوائح وأنظمة النشر الإعلامي في المملكة العربية السعودية ودول العالم، ونماذج من انتهاكات وسائل الإعلام لحقوق الإنسان.
بدوره، أكد نائب مدير هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء بدر العتيبي، أن هذه المحاضرة تأتي ضمن دور الهيئة في تطوير القدرات المهنية للعاملين في الصحافة ودور الإعلام، في تسليط الضوء على حقوق الإنسان.
وأبان العتيبي أن من أهداف هذه المحاضرات توضيح الصورة الكاملة لتعامل الإعلام مع حقوق الإنسان، والذي سيسهم في رفع مستوى الوعي، والذي سيؤدي غيابه لدى بعض الصحفيين إلى تفويتهم بعض الأخبار، ما يؤثر على جودة الأداء الإعلامي وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.
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