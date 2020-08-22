، 5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة).
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
ونبّهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الهيئة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والكامل والمويه وتربة وخليص ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.
وتشهد المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس الأرصاد
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-22
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة).
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
ونبّهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الهيئة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والكامل والمويه وتربة وخليص ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.
وتشهد المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
01:29 AM
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة).
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
ونبّهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الهيئة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والكامل والمويه وتربة وخليص ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.
وتشهد المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.
، 5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة ،
المصدر : الخليج 365
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