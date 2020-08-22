، "فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية ،

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تقيم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان ومن خلال قناتها على اليوتيوب مساء اليوم السبت أمسية شعرية للشاعرين عبدالله فقيري ويحيى رياني، يقدمها مدير الجمعية في جازان علي زعلة.
وتفصيلاً، أصبح الشاعر عبد الله فقيري مؤخراً يلقب بـالشاعر الحطاب، بعد أن انتشر اسمه على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن قام الشاعر الرياني بتصوير وتوثيق عدة مقاطع فيديو عن حياة الشاعر عبدالله فقيري الذي يعيش ما يشبه العزلة عن العالم المحيط به، حيث لا يملك سيارة ولا هاتفاً محمولاً ويعيش عازباً يمارس مهنة الاحتطاب منذ عشرين عاماً.
وتفاعل عدد من الشخصيات والمؤسسات مع حالة الشاعر الحطاب، وقدموا عدة مبادرات.
وتأتي مبادرة جمعية الثقافة والفنون بجازان بدعوة للشاعر عبدالله فقيري والشاعر يحيى رياني، واستضافتهما في أمسية شعرية؛ هي الأولى لكل منهما.
وقال مدير جمعية الثقافة والفنون بجازان علي زعلة، تأتي هذه الأمسية كأول أمسية للشاعرين يحيى رياني وعبدالله فقيري، موضحاً بأن الجمعية تهتم بكافة المواهب الفنية والإبداعية والأدبية، وضمن اهتمامها بالإبداعات الأدبية استضافت الجمعية مجموعة من الشعراء الكبار على مستوى الوطن العربي، وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، وكرمت عدداً من المبدعين، واليوم نستضيف الشاعرين يحيى رياني وعبدالله فقيري وهما طاقتان شعريتان مميزتان، تسعد الجمعية باستضافتهما.جمعية الثقافة والفنون جازان
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعريةفهد كاملي الخليج 365 2020-08-22
تقيم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان ومن خلال قناتها على اليوتيوب مساء اليوم السبت أمسية شعرية للشاعرين عبدالله فقيري ويحيى رياني، يقدمها مدير الجمعية في جازان علي زعلة.
وتفصيلاً، أصبح الشاعر عبد الله فقيري مؤخراً يلقب بـالشاعر الحطاب، بعد أن انتشر اسمه على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن قام الشاعر الرياني بتصوير وتوثيق عدة مقاطع فيديو عن حياة الشاعر عبدالله فقيري الذي يعيش ما يشبه العزلة عن العالم المحيط به، حيث لا يملك سيارة ولا هاتفاً محمولاً ويعيش عازباً يمارس مهنة الاحتطاب منذ عشرين عاماً.
وتفاعل عدد من الشخصيات والمؤسسات مع حالة الشاعر الحطاب، وقدموا عدة مبادرات.
وتأتي مبادرة جمعية الثقافة والفنون بجازان بدعوة للشاعر عبدالله فقيري والشاعر يحيى رياني، واستضافتهما في أمسية شعرية؛ هي الأولى لكل منهما.
وقال مدير جمعية الثقافة والفنون بجازان علي زعلة، تأتي هذه الأمسية كأول أمسية للشاعرين يحيى رياني وعبدالله فقيري، موضحاً بأن الجمعية تهتم بكافة المواهب الفنية والإبداعية والأدبية، وضمن اهتمامها بالإبداعات الأدبية استضافت الجمعية مجموعة من الشعراء الكبار على مستوى الوطن العربي، وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، وكرمت عدداً من المبدعين، واليوم نستضيف الشاعرين يحيى رياني وعبدالله فقيري وهما طاقتان شعريتان مميزتان، تسعد الجمعية باستضافتهما.
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
01:05 AM
"زعلة": الجمعية استضافت مجموعة من الشعراء الكبار بالوطن العربي
تقيم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان ومن خلال قناتها على اليوتيوب مساء اليوم السبت أمسية شعرية للشاعرين عبدالله فقيري ويحيى رياني، يقدمها مدير الجمعية في جازان علي زعلة.
وتفصيلاً، أصبح الشاعر عبد الله فقيري مؤخراً يلقب بـالشاعر الحطاب، بعد أن انتشر اسمه على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن قام الشاعر الرياني بتصوير وتوثيق عدة مقاطع فيديو عن حياة الشاعر عبدالله فقيري الذي يعيش ما يشبه العزلة عن العالم المحيط به، حيث لا يملك سيارة ولا هاتفاً محمولاً ويعيش عازباً يمارس مهنة الاحتطاب منذ عشرين عاماً.
وتفاعل عدد من الشخصيات والمؤسسات مع حالة الشاعر الحطاب، وقدموا عدة مبادرات.
وتأتي مبادرة جمعية الثقافة والفنون بجازان بدعوة للشاعر عبدالله فقيري والشاعر يحيى رياني، واستضافتهما في أمسية شعرية؛ هي الأولى لكل منهما.
وقال مدير جمعية الثقافة والفنون بجازان علي زعلة، تأتي هذه الأمسية كأول أمسية للشاعرين يحيى رياني وعبدالله فقيري، موضحاً بأن الجمعية تهتم بكافة المواهب الفنية والإبداعية والأدبية، وضمن اهتمامها بالإبداعات الأدبية استضافت الجمعية مجموعة من الشعراء الكبار على مستوى الوطن العربي، وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، وكرمت عدداً من المبدعين، واليوم نستضيف الشاعرين يحيى رياني وعبدالله فقيري وهما طاقتان شعريتان مميزتان، تسعد الجمعية باستضافتهما.
، "فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية ،
المصدر : الخليج 365
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