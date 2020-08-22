، بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون ،

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يعد جبل آل معتوب أحد أطول الجبال في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان وأجمل تلك الجبال التي تعانق الغيم وأهمها زراعيا لما حباه الله من أمطار غزيرة خلال فترات متقطعة من السنة .
ويعد جبل آل معتوب أحد جبال آل سلمى في محافظة الداير بني مالك ، وسكنه القبائل التي تحتفظ بموروثها وأصالتها منذ مئات السنين .
وتقع فوق قمم ذلك الجبل كثير من الحصون والقصور الاثرية التي يزيد عمرها عن مئات السنين ، ومن أبرزها قرية آل مقرن الأثرية.
ويقول يزيد المالكي من أهالي القرية إن قرية آل مقرن تعد أقدم القرى في الجبل وبها مسجد أثري وتقام فيه الصلاة حتى يومنا الحاضر ويحافظ على بنائه القديم فيما يقول حسن المالكي إن آل مقرن تحتوي على العديد من البيوت تقارب العشرين متعددة الأشكال .
من جهته أكد جابر المالكي أن الجبل يحتوي على عشرات من الأصناف الزراعية ومن أهمها الموز والبن الخولاني فيما أوضح حسن فرحان أن محافظة الداير تشتهر بالبن الخولاني .
يشار إلى أن محافظة الداير تعتبر من أجمل المحافظات الشرقية بمنطقة جازان وتتميز بالطبيعة البكر ، وتم تسجيل أكبر تجمع للحصون الأثرية بها.
محافظة الداير
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 02:03 AM
"الخليج 365" رصدت مشاهد مصورة من هناكبالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون
يعد جبل آل معتوب أحد أطول الجبال في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان وأجمل تلك الجبال التي تعانق الغيم وأهمها زراعيا لما حباه الله من أمطار غزيرة خلال فترات متقطعة من السنة .
ويعد جبل آل معتوب أحد جبال آل سلمى في محافظة الداير بني مالك ، وسكنه القبائل التي تحتفظ بموروثها وأصالتها منذ مئات السنين .
وتقع فوق قمم ذلك الجبل كثير من الحصون والقصور الاثرية التي يزيد عمرها عن مئات السنين ، ومن أبرزها قرية آل مقرن الأثرية.
ويقول يزيد المالكي من أهالي القرية إن قرية آل مقرن تعد أقدم القرى في الجبل وبها مسجد أثري وتقام فيه الصلاة حتى يومنا الحاضر ويحافظ على بنائه القديم فيما يقول حسن المالكي إن آل مقرن تحتوي على العديد من البيوت تقارب العشرين متعددة الأشكال .
من جهته أكد جابر المالكي أن الجبل يحتوي على عشرات من الأصناف الزراعية ومن أهمها الموز والبن الخولاني فيما أوضح حسن فرحان أن محافظة الداير تشتهر بالبن الخولاني .
يشار إلى أن محافظة الداير تعتبر من أجمل المحافظات الشرقية بمنطقة جازان وتتميز بالطبيعة البكر ، وتم تسجيل أكبر تجمع للحصون الأثرية بها.
، بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون ،
المصدر : الخليج 365
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