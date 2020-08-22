شروط الحصول على تمويل شخصى بدون ضمانات وبشروط بسيطة للغاية من منصة سلفة

تُقدم منصة سلفة خدمة مميزة للعميل السعودى من خلال تقديمه طلب الحصول على تمويل شخصى وحصوله على موافقة فورية فى أى وقت وأى مكان سواء فى البيت أو المكتب، فى قرية أو مدينة داخل المملكة العربية السعودية دون حاجة لزيارة العميل الموقع، وذلك من خلال استخدامها تقنية سريعة وموفرة للوقت والجهد، ومرخصة من قبل مؤسسة النقد العربى السعودى ” ساما ” تقنية Fintech، وذلك بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

مميزات منصة سلفة

متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تحقق للعميل الاستقرار المالى دون الحاجة إلى تحويل راتب أو ضمانات.

تُوفر للعميل القرض الشخصى لتغطية احتياجاته النقدية كالسفر، وسداد الديون، وشراء سيارة، أو لأى ظرف آخر غير متوقع.

فترات السداد سهلة وميسرة لأى عميل سعودى.

توفر للعميل فرصة تجديد التمويل بعد سداد نصف المبلغ، وعدم وجود مبالغ متعثرة سابقة.

شروط الحصول على التمويل الشخصى

أن يكون العميل سعودى الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.

الحد الأدنى للراتب 3.000 ريالسعودى.

التمويل دون ضمانات أو تحويل راتب.

لاتقل فترة العمل عند ستة أشهر عند التقدم بالطلب.

لايكون العميل لديه قضايا مالية مسجلة فى الشركة السعودية ” سمة “

أن يكون العميل على رأس عمله ومضى على الأقل مدة 6 أشهر فى عمله.

لايقل راتب العميل عن ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودى.

فالتمويل يمنح الشخص مبلغ نقدى لفترة زمنية معينة، وبقسط شهرى ثابت دون زيادة أو نقصان، ويمنح بنك سلفة للعميل فرصة الحصول على مبلغ يتراوح مابين ألف وخمسة آلاف ريال سعودى من خلال أقساط ميسرة وبدون ضمان وبدون شرط تحول الراتب الشهرى للعميل وهامش ربح تنافسى.

وهناك عدة عوامل يتم من خلالها حساب هامش الربح وهى تاريخ تقديم الطلب، والسجل الائتمانى للعميل، ونسبة الأمان الوظيفى.

رابط الحصول على تمويل منصة سلفة الشخصى

يمنح بنك سلفة العميل الحق فى حصوله على تمويل منصة سلفة الشخصى من خلال دخوله صفحة التسجيل، وملأ البيانات الشخصية والبنكية مع تحديد مبلغ التمويل وفترة السداد وإرفاق المستندات الوظيفية وصورة بطاقة الهوية الوطنية، وفى حالة استكمال البيانات والشروط يتم تحويل المبلغ إلى الحساب البنكى للعميل فى دقائق.