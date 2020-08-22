تحذير من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار في جازان

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة.

وتتركز الحالة الجوية في المرتفعات الجبلية بمحافظات الداير، والريث، وفيفا، وهروب.

ويصاحب هذه الأمطار جريان السيول وتساقط للبرد، مع نشاط في الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتصل سرعتها من 16-42 كلم/ساعة وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين مع تدن في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع، التقيُّد بتعليمات السلامة، بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية وخاصة وقت التنزه، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

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دعا الغامدي إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني .

وأكد أن فرق الدفاع المدني بالمنطقة بجاهزية تامة وتعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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