السعودية اليوم / البرازيل تسجل 30355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



برازيليا 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 30355 إصابة جديدة بفيروس

وأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم، ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة في البرازيل إلى ثلاثة ملايين و 532330 حالةً منذ بداية الجائحة، بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 113358 ليصبح البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ثاني أكثر الدول تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

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01:08ت م

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برازيليا 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 30355 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و 1054 وفاة.وأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم، ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة في البرازيل إلى ثلاثة ملايين و 532330 حالةً منذ بداية الجائحة، بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 113358 ليصبح البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ثاني أكثر الدول تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة.// انتهى //01:08ت م0136

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