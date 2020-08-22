

عرعر 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية هاتفيًا، تعازيه ومواساته لمحافظ طريف بدر بن نجر الصقر في وفاة والدته رحمها الله.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.

من جانبه عبر محافظ طريف وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أَي مكروه.

// انتهى //

23:37ت م

0127





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يعزي محافظ طريف في وفاة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.