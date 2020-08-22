السعودية اليوم / المغرب تسجل 1609 إصابات و 42 وفاة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1609 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 49247 حالةً، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 34199, مشيرةً إلى إجمالي عدد حالات الوفيات الذي بلغ 817 حالةً.

// انتهى //

23:34ت م

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الرباط 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 42 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 49247 حالةً، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 34199, مشيرةً إلى إجمالي عدد حالات الوفيات الذي بلغ 817 حالةً.// انتهى //23:34ت م0123

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