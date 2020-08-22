- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
توج إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" للمرة السادسة في تاريخه عقب انتصاره أمس الجمعة على إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب راين إينرجي ستاديون في مدينة كولن الألمانية.
يدين إشبيلية بتعزيزه الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في المسابقة والفوز به للمرة السادسة من أصل ست مباريات نهائية إلى الهولندي لوك دي يونغ (12 و33) والبرازيلي دييغو كارلوس (74) اللذين سجلا الأهداف، فيما كان هدفا إنتر من نصيب البلجيكي روميلو لوكاكو (5 من ركلة جزاء) والأوروغواياني دييغو غودين (36).
الدوري الأوروبي
إشبيلية يتوج بلقب الدوري الأوروبي.. للمرة السادسة في تاريخهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-22
توج إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" للمرة السادسة في تاريخه عقب انتصاره أمس الجمعة على إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب راين إينرجي ستاديون في مدينة كولن الألمانية.
يدين إشبيلية بتعزيزه الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في المسابقة والفوز به للمرة السادسة من أصل ست مباريات نهائية إلى الهولندي لوك دي يونغ (12 و33) والبرازيلي دييغو كارلوس (74) اللذين سجلا الأهداف، فيما كان هدفا إنتر من نصيب البلجيكي روميلو لوكاكو (5 من ركلة جزاء) والأوروغواياني دييغو غودين (36).
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
12:34 AM
على حساب إنتر ميلان
توج إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" للمرة السادسة في تاريخه عقب انتصاره أمس الجمعة على إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب راين إينرجي ستاديون في مدينة كولن الألمانية.
يدين إشبيلية بتعزيزه الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في المسابقة والفوز به للمرة السادسة من أصل ست مباريات نهائية إلى الهولندي لوك دي يونغ (12 و33) والبرازيلي دييغو كارلوس (74) اللذين سجلا الأهداف، فيما كان هدفا إنتر من نصيب البلجيكي روميلو لوكاكو (5 من ركلة جزاء) والأوروغواياني دييغو غودين (36).
، إشبيلية يتوج بلقب الدوري الأوروبي.. للمرة السادسة في تاريخه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر إشبيلية يتوج بلقب الدوري الأوروبي.. للمرة السادسة في تاريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.