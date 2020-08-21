، بعد إصابته بـ"كورونا".. "باهبري" يودّع المستشفى ويعلن تعافيه من الفيروس ،

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ظهر الدكتور نزار باهبري استشاري مكافحة العدوى، في مقطع فيديو وهو في طريقه للعودة إلى منزله بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي أصابه وألزمه السرير الأبيض في إحدى مستشفيات جدة على مدى ثلاثة أسابيع.
وقال "باهبري": "الحمد لله بعد ثلاثة أسابيع من أصعب الأسابيع التي مررت بها في حياتي؛ كل يوم في تحسن ولله الحمد، وأنا في طريقي للبيت وأحتاج للأوكسجين".
وأشار إلى أنه لا يستطيع أن يمشي كثيراً، لافتاً إلى أن هذه الحالة تحصل مع أقل من 1% من المرضى بسبب هذا الفيروس وتأثر رئته من ذلك، وبالعلاج الطبيعي بإذن الله يعود إلى حياته الطبيعية.
وأضاف "باهبري": "أشكر الله عز وجل بعد أن منّ عليّ بالشفاء من فيروس كورونا المستجد، كما قدّم شكره وتقديره لمن دعا له عندما كان في العناية المركزة وهو يتلقى العلاج على مدى ثلاثة أسابيع".
وكان استشاري مكافحة العدوى، الدكتور نزار باهبري، قد أصيب بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في مطلع شهر ذي الحجة الماضي من العام المنصرم، وأدخل المستشفى جراء الفيروس لتلقي العلاج.
وأسهم الدكتور "باهبري" بشكل مباشر في علاج أكثر من 513 مريضاً بكورونا، وكان له حضور مميز وفاعل في القنوات الإعلامية وعبر وسائل التواصل بالتوعية حول هذا الوباء منذ ظهوره وانتشاره في السعودية. فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الدكتور نزار باهبري
21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 11:50 PM
أمضى نحو 3 أسابيع في العناية
ظهر الدكتور نزار باهبري استشاري مكافحة العدوى، في مقطع فيديو وهو في طريقه للعودة إلى منزله بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي أصابه وألزمه السرير الأبيض في إحدى مستشفيات جدة على مدى ثلاثة أسابيع.
وقال "باهبري": "الحمد لله بعد ثلاثة أسابيع من أصعب الأسابيع التي مررت بها في حياتي؛ كل يوم في تحسن ولله الحمد، وأنا في طريقي للبيت وأحتاج للأوكسجين".
وأشار إلى أنه لا يستطيع أن يمشي كثيراً، لافتاً إلى أن هذه الحالة تحصل مع أقل من 1% من المرضى بسبب هذا الفيروس وتأثر رئته من ذلك، وبالعلاج الطبيعي بإذن الله يعود إلى حياته الطبيعية.
وأضاف "باهبري": "أشكر الله عز وجل بعد أن منّ عليّ بالشفاء من فيروس كورونا المستجد، كما قدّم شكره وتقديره لمن دعا له عندما كان في العناية المركزة وهو يتلقى العلاج على مدى ثلاثة أسابيع".
وكان استشاري مكافحة العدوى، الدكتور نزار باهبري، قد أصيب بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في مطلع شهر ذي الحجة الماضي من العام المنصرم، وأدخل المستشفى جراء الفيروس لتلقي العلاج.
وأسهم الدكتور "باهبري" بشكل مباشر في علاج أكثر من 513 مريضاً بكورونا، وكان له حضور مميز وفاعل في القنوات الإعلامية وعبر وسائل التواصل بالتوعية حول هذا الوباء منذ ظهوره وانتشاره في السعودية.
، بعد إصابته بـ"كورونا".. "باهبري" يودّع المستشفى ويعلن تعافيه من الفيروس ،
المصدر : الخليج 365
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