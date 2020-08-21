، "الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا ،

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كشف الدكتور محمد سرور الصبان، المستشار النفطي الدولي، في المحاضرة التي ألقاها بعنوان (مستقبل النفط في دول الشرق الأوسط في ضوء ما يتعرض له من صدمات متتابعة)، عبر الفيديو في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، عن دور دول تحالف "أوبك" في مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية نتيجة كوفيد ١٩، والاستراتيجيات التي اتبعتها بقيادة السعودية في إنقاذ الأسعار من مستوياتها المنخفضة، وارتفاعها ثلاثة أضعاف عما كانت عليه مع بدايات أزمة كورونا.
واستعرض "الصبان" ما تحقق من تحسُّن تدريجي في الطلب العالمي على النفط، والقفزات التي تحققت في الطلب الصيني بالذات، وعودته لمستويات ما قبل كورونا. مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة طبيعة الشكوك المحيطة بالطلب العالمي على النفط، خاصة في ظل موجة جديدة من كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وأسعار النفط، وكيف أن "أوبك" جاهزة لتعديل سياساتها الإنتاجية لتحقيق استقرار أسواق النفط.
وناقش "الصبان" مدى تأثُّر صناعة النفط الصخري خلال الأزمة الحالية، وإمكانيات عودته لاحقًا مع تحسُّن أسعار النفط.
وتمت مناقشة كل ما يتعلق بالاقتصاد العالمي، والركود الذي يعيشه، وتأثيره على الدول النامية وأدائها الاقتصادي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.أسعار النفط فيروس كورونا الجديد
21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 11:45 PM
في محاضرة ألقاها عبر الفيديو بجامعة أمريكية
كشف الدكتور محمد سرور الصبان، المستشار النفطي الدولي، في المحاضرة التي ألقاها بعنوان (مستقبل النفط في دول الشرق الأوسط في ضوء ما يتعرض له من صدمات متتابعة)، عبر الفيديو في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، عن دور دول تحالف "أوبك" في مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية نتيجة كوفيد ١٩، والاستراتيجيات التي اتبعتها بقيادة السعودية في إنقاذ الأسعار من مستوياتها المنخفضة، وارتفاعها ثلاثة أضعاف عما كانت عليه مع بدايات أزمة كورونا.
واستعرض "الصبان" ما تحقق من تحسُّن تدريجي في الطلب العالمي على النفط، والقفزات التي تحققت في الطلب الصيني بالذات، وعودته لمستويات ما قبل كورونا. مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة طبيعة الشكوك المحيطة بالطلب العالمي على النفط، خاصة في ظل موجة جديدة من كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وأسعار النفط، وكيف أن "أوبك" جاهزة لتعديل سياساتها الإنتاجية لتحقيق استقرار أسواق النفط.
وناقش "الصبان" مدى تأثُّر صناعة النفط الصخري خلال الأزمة الحالية، وإمكانيات عودته لاحقًا مع تحسُّن أسعار النفط.
وتمت مناقشة كل ما يتعلق بالاقتصاد العالمي، والركود الذي يعيشه، وتأثيره على الدول النامية وأدائها الاقتصادي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
، "الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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