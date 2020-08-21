محمد بن مسعود - الدمام - تجاوز إجمالي الإصابات 5.5 مليون إصابة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 44,864 إصابة مؤكدة و1,074 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,551,793 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 173,490 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 11:15 PM Advertisements تجاوز إجمالي الإصابات 5.5 مليون إصابة الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 44,864 إصابة مؤكدة و1,074 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,551,793 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 173,490 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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