شكرا لمتابعة خبر عن الطائف تسجل صفر وفيات لأول مرة منذ 16 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل الطائف صفر وفيات بعد 16 يومًا متواصلة من تسجيل وفيات. كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل الطائف صفر وفيات بعد 16 يومًا متواصلة من تسجيل وفيات. ووصلت حالات الوفاة في الطائف منذ انتشار الفيروس 159 وفاة حتى الأن. وسجلت الطائف 18 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي الإصابات 10414 إصابة.

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