شاهد.. حكاية الفتاة التي عشقت رقص الباليه حتى أصبحت مدربة له في جدة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشفت فتاة من جدة تدعى أماني الجهني تفاصيل حول عشقها رقص الباليه حتى أصبحت مدربة له. كشفت فتاة من جدة تدعى أماني الجهني تفاصيل حول عشقها رقص الباليه حتى أصبحت مدربة له. وقالت الجهني خلال لقائها عبر برنامج " في أسبوع ":" إنها تعشق رقص الباليه منذ الصغر "، لافتة:" الباليه كان يلفت انتباهي في كل مكان ". وأوضحت الجهني أنها أصبحت شغوفة بالرقص التعبيري، مشيرة:" تدربت على رقص الباليه في أحد المراكز بجدة حتي أصبحت مدربة أجيد رقص الباليه على المسرح ".

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