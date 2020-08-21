قصة مواطنة احترفت صناعة المسابح والمباخر بالجوف " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):روت مواطنة من الجوف تدعى الهنوف الحازمي قصة احترافها صناعة المسابح والمباخر.
وقالت المواطنة في حواره عبر برنامج " في أسبوع ":" تعلمت حرفة المسابح والمباخر من والدى وتفوقت عليه "، موضحة أن هناك تطورات ملموسة في هذه المهنة كل عام.
وأبانت أنها تجيد أعمال السدو أيضا، لافتة إلى أنها تبيع منتجاتها علي المحلات والأسواق والمراكز بالجوف.
وأشارت إلى أنها شاركت في عدة مهرجانات لمنتجاتها وخاصة في مواسم الحج التي يكثر فيها شراء هذه المنتجات.
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