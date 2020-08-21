شكرا لمتابعة خبر عن سبب إغلاق 3 أقسام للمصابين بكورونا في الخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى): أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق ثلاثة أقسام للمصابين بفيروس أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق ثلاثة أقسام للمصابين بفيروس كورونا في الخرج لعدم الحاجة إليها. وأشارت " الصحة " إلى أن الإغلاق شمل مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج. وكانت وزارة الصحة سجلت اليوم الجمعة 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تم تسجيل 1591 حالة تعافٍ إضافية، و32 حالة وفاة جديدة.

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