شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة: "أزمة كورونا أثبتت كفاءة القطاع" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الصناعة بندر الخريف على الوجه الإيجابي لأزمة كورونا، مؤكدًا على أنها كشفت مرونة الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة.

وقال بندر الخريف: "أزمة كورونا أثبتت أن القطاع الصناعي السعودي لديه كفاءة ومرونة عالية في التعامل مع الأزمات، بتوفير احتياج المستهلكين دون أن يكون هناك أثر على المواطنين أو المقيمين في المملكة".

وتابع :"سندعم رواد الأعمال من أبناء وبنات الوطن، ونحفز تأسيس المصانع الصغيرة والمتوسطة، وطموحنا أن يكون الاستثمار في القطاع الصناعي الخيار الأول دائماً".