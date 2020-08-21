شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة: "أزمة كورونا أثبتت كفاءة القطاع" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد وزير الصناعة بندر الخريف على الوجه الإيجابي لأزمة كورونا، مؤكدًا على أنها كشفت مرونة الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة.
وقال بندر الخريف: "أزمة كورونا أثبتت أن القطاع الصناعي السعودي لديه كفاءة ومرونة عالية في التعامل مع الأزمات، بتوفير احتياج المستهلكين دون أن يكون هناك أثر على المواطنين أو المقيمين في المملكة".
وتابع :"سندعم رواد الأعمال من أبناء وبنات الوطن، ونحفز تأسيس المصانع الصغيرة والمتوسطة، وطموحنا أن يكون الاستثمار في القطاع الصناعي الخيار الأول دائماً".
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