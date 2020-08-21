شكرا لمتابعة خبر عن " الجمارك " للشركات: تنافسوا على مشروع تطوير شبكة مطار أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): طالبت الجمارك طالبت الجمارك السعودية ، الشركات المختصة في مجال شبكات الحاسب الآلي؛ بالتقديم على منافسة مشروع تجهيز وتحديث شبكة الحاسب الآلي بجمرك مطار أبها الدولي. وناشدت الجمارك الشركات للتقديم من أجل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق التفاصيل الواردة في منصة اعتماد. ولفتت إلى أنه للاطلاع على تفاصيل المنافسة يمكن الاستعلام من خلال الرابط: هنــــــــــا.

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