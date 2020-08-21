«التعاون الإسلامي» ترحب بهدنة ليبيا وتشدد على أهمية الحوار السياسي

أكدت على منع التدخل الخارجي..

رحّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبيين، وقف إطلاق النار. وشددت الأمانة على أهمية البدء في حوار سياسي شامل يؤسس لحل دائم يحقق الأمن والاستقرار ويضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول. Advertisements وأكدت الأمانة على ضرورة أن يمنع هذا الحل، التدخل الخارجي، ويحول دون تعريض الأمن في المنطقة للمخاطر. اقرأ أيضًا: الجيش الليبي يعلن شروط إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية

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