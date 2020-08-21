إزالة تعديات على 340 ألف متر مربع أراضي حكومية بالمدينة المنورة

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي، الأسبوع الماضي، تعديات على أراض حكومية قدرت مساحاتها بـ 340.000 متر مربع.

وتمثلت هذه التعديات في إقامة مباني وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية في نطاق البلديات رصدت تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة، حيث تم رصد تعديات في نطاق بلدية العاقول تقدر مساحتها بـ36.000 متر مربع، فيما تم رصد تعديات أخرى في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ 154.000 متر مربع، كما تم رصد تعديات في الصويدرة تقدر بـ116.000 متر مربع ، بينما تم في المليليح رصد تعديات تقدر بـ36.000 متر مربع وكذلك تم رصد تعديات في المندسة تقدر مساحتها بـ6000 متر مربع.

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وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد (٩٤٠) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في الهواتف الذكية.

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