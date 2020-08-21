إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في سراة عبيدة

البلدية طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين..

أزالت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير، تعديات على أراضٍ حكومية بالمحافظة. وجاء ذلك، بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية -خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية- تعديات على أراضٍ حكومية بمركز العسران التابع للمحافظة، وهي عبارة عن أحواش من البلك وغرف وعقوم ترابية؛ حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين. Advertisements اقرأ أيضًا بالصور.. إزالة قاعة أفراح مقامة على أراضٍ حكومية بجدة استعادة ٤٠٠ ألف متر أراض حكومية مستولى عليها في عسير

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