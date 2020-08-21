أكثر من 400 جولة تفتيشية لمراقبة لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي بالجوف

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، ممثلة بإدارة الالتزام، جولات رقابية على القطاع الخاص في المنطقة، لمراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأوضحت «صحة الجوف» أن الجولات الخاصة بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي بلغ عددها 421 جولة، للتأكد من تطبيق سياسة مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا المستجد, والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، مثل لبس الكمامات، وتطبيق التباعد الجسدي.

شملت الجولات جميع المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من تطبيقها، مؤكدةً على أن ذلك يأتي ضمن سلسلة إجراءات مشددة تقوم بها وزارة الصحة في الجوف لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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وبينت صحة الجوف أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المجتمع وتلافي أي ملحوظات.

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