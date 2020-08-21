المملكة ترحِّب بالإعلان المتبادل لوقف إطلاق النار في ليبيا

رحَّبت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بالإعلان المتبادل بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب عن وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا».

وأضافت: «وتؤكد (الوزارة) ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسِّس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يُعرِّض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر».

وكانت حكومة الوفاق في ليبيا أعلنت، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بيانًا قال فيه: «انطلاقًا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة؛ يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية».

وأكد المجلس الرئاسي أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقضي بأن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، على أن تقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما.

Advertisements

وأضاف البيان أن رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار، يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتفق عليها الليبيون.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، ويُنهي تدخل المرتزقة، موضحًا أنه يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة.. «نسعى إلى تجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال».

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من رئيس برلمان ليبيا على قرار فايز السراج بوقف إطلاق النار

ميليشيات «الوفاق» تعلن وقفًا شاملًا لإطلاق النار في ليبيا