إشادة كبيرة بمدارس في الجوف سلَّمت المقررات للطلاب في منازلهم

استقبلت مستودعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، جميع المقررات المدرسية لجميع المراحل؛ حيث شرعت في ترحيلها إلى مدارس المنطقة.

وتطلَّع المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، إلى أن يكون ذلك عنوانًا لبداية جادة للعام الدراسي الجديد، مشيدًا بالمدارس التي بادرت باستلام المقررات المدرسية قبل نحو أسبوعين.

وثمَّن الدكتور الغامدي جهود الزملاء في المستودعات والمقررات المدرسية، كما ثمَّن تعاون وحرص قادة وقائدات المدارس على استلام جميع المقررات الدراسية وتجهيزها لتسليمها للطلاب والطالبات، مشيدًا بما قامت به بعض المدارس التي بادرت إلى تسليم المقررات المدرسية للطلاب وأولياء أمورهم في منازلهم.

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من جانبه، أوضح مشرف المقررات المدرسية طويرق بن نزال الفهيقي، أن مستودعات الإدارة استقبلت من وزارة التعليم كامل احتياجاتها من المقررات الدراسية، وتم توزيعها على المدارس بحسب الأعداد المُقيَّدة ببرنامج نور، متوقعًا أن تستلم جميع المدارس المقررات المدرسية منتصف الأسبوع المقبل.

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