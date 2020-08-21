السعودية اليوم / لبنان تسجل 628 إصابة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 628 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 11580 إصابةً, فيما زادت حالات الشفاء إلى 3204 حالات, مشيرةً إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 116 حالةً.

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22:29ت م

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بيروت 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 628 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث حالات وفاة.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 11580 إصابةً, فيما زادت حالات الشفاء إلى 3204 حالات, مشيرةً إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 116 حالةً.// انتهى //22:29ت م0104

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