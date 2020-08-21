السعودية اليوم / إحباط محاولة هجرة لـ 49 شخصا في الجزائر



الجزائر 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 اغسطس 2020 م واس

احبط حرس السواحل الجزائرية، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ، محاولات هجرة غير شرعية لـ 49 شخصا بينهم أجانب في عرض البحر، شمال محافظة مستغانم في غرب الجزائر.

وأوضح بيان لخفر السواحل للبحرية الجزائرية بأن وحداتها العائمة اعترضت في ليلة الخميس إلى الجمعة ثلاث مجموعات من المرشحين للهجرة غير الشرعية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع شمال الميناء التجاري وبالساحل الشرقي لمحافظة مستغانم، مشيراً إلى أنه تم إحصاء ثلاثة رعايا أجانب وأربعة قصر وامرأة واحدة، من بين الموقوفين، ليتم اقتيادهم إلى الميناء التجاري لاستكمال الإجراءات القانونية وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

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19:50ت م

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