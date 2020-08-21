السعودية اليوم / وزارة الصحة الجزائرية تسجل 409 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية



الجزائر 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 اغسطس 2020 م واس

سجلت الجزائر اليوم، 409 إصابات جديدة بوباء فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة "كوفيد-19"، جمال فورار، خلال اللقاء الاعلامي اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد، بأن مصالح المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بالفيروس، أحصت 7 حالات وفاة إضافية، وبذلك يرتفع اجمالي حالات الوفاة إلى 1418 حالة.

وبخصوص المتعافين من الوباء، أشار المتحدث إلى تماثل 306 شخصا للشفاء، ليرتفع اجمالي المتعافين إلى 28587 حالة، فيما يخضع 41 مصابا للعلاج في أقسام الإنعاش.

//انتهى //

19:37ت م

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الجزائر 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 اغسطس 2020 م واسسجلت الجزائر اليوم، 409 إصابات جديدة بوباء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 40667 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة "كوفيد-19"، جمال فورار، خلال اللقاء الاعلامي اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد، بأن مصالح المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بالفيروس، أحصت 7 حالات وفاة إضافية، وبذلك يرتفع اجمالي حالات الوفاة إلى 1418 حالة.وبخصوص المتعافين من الوباء، أشار المتحدث إلى تماثل 306 شخصا للشفاء، ليرتفع اجمالي المتعافين إلى 28587 حالة، فيما يخضع 41 مصابا للعلاج في أقسام الإنعاش.//انتهى //19:37ت م0088

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