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فيديو صادم.. شخص يعذب رضيعًا ويطرحه أرضًا بكل قوته
متابعات الخليج 365 - متابعة
أظهر مقطع فيديو صادم قيام شخص يعذب رضيعًا ويطرحه بكل قوته أرضًا.
ولم تعرف هوية هذا الشخص أو في أي بلد التقط هذا المشهد الوحشي، وصلة القرابة بين الطفل وهذا الشخص.
لكن بعض المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي زعموا أن الشخص في الفيديو أردني، لكن الأمن العام الأردني أكد أن التحقيقات الفنية أكدت أن فيديو تعذيب الطفل ليس في الأردن.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أوضح أنه ورد لمديرية الأمن العام فيديو قصير يظهر خلاله شخص يقوم بتعذيب طفل صغير، وجرى تحويله للإدارات المعنية لمباشرة التحقق منه والوقوف على حيثياته، ولم يتسنَّ لنا لغاية الآن التأكد إن كان قد حدث في الأردن أو خارجه.
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