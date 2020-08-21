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ما المدة التقريبية لعودة الشم والتذوق للمصابين بـ كورونا
قد تكون بطيئة ويصعب معرفتها بحسب دراسات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة الصحة المدة التقريبية التي تعود فيها حاسة الشم والتذوق بعد الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت الصحة: إنه يمكن أن تكون استعادة حاسة الشم والتذوق بطيئة ويصعب معرفتها، حيث تشير الدراسات إلى أن العديد من المرضى تعافت حاسة الشم لديهم في غضون 7 إلى 14 يومًا.
وفي إحدى الدراسات الأخرى على المرضى بلغت المدة أربعة أسابيع من ظهور المرض، ولكن ينصح لمن لم تتعافَ حاسة الشم لديهم بعد مرور أسبوعين أن يقوموا بتدريب أنفسهم على شم الروائح المختلفة لعمل تحفيز متكرر للعصب المسؤول عن الشم، حيث يساعد هذا على التدرب على التعافي كما ورد في عدد من الدراسات.
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