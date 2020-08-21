منصة مدرستي للتعليم عن بعد .. ماذا تقدم للطلبة وطريقة التعامل معها  

تعتبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد الوسيلة الوحيدة المتاحة لطلبة المدارس بكافة مراحلها، مع استئناف الدراسة للعام الدراسي الجديد المقبل 1442هـ ، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم بأسره من انتشار فيروس كورونا الجديد، والذي دعا لاتخاذ حزمة من التدابير الاحترازية لمنع انتشاره، وترتكز العملية التعليمية عن بعد عبر المنصة الإلكترونية على مدى استعداد الطلاب والطالبات النفسي والمعرفي لاستتقبال العام الدراسي الجديد، ومساعدة أولياء الأمور لأبنائهم في تأمين البيئة المناسة للتعلم، من تخصيص مكان مناسب وخدمة الإنترنت وتوفير الجهاز والإضاءة الصحية والتهوية للمكان، والوسائل التعليمية المناسبة.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

ماذا تتيح منصة مدرستي للطالب؟

صممت المنصة بحيث تكون محاكاة للواقع في العملية التعليمية ويتمثل ذلك بـ :

برنامج صباحي يومي للطلبة بداية من تسجيل الدخول إلى المنصة .

وثم أداء النشيد الوطني.

التمارين الرياضية .

ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي.

الدخول إلى الفصل الدراسي مع المعلم.

وتتيح المنصة الإلكترونية للطلبة:

مراحل التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي

التعليم عن بعد سوف يكون على مرحلتين صباحية ومسائية كما يلي:

Advertisements

يبدأ طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية الساعة السابعة صباحاً.

يبدأ طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية الساعة الثالثة عصراً.

وكل مرحلة تبدأ بـ :

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

أداء النشيد الوطني للممكلة والتمارين الرياضية.

استعراض الجدول الدراسي من القائمة الرئيسية.

ثم الانتقال للحصة الدراسية المقرر حضورها.

الضغط على رابط (الدرس المباشر) للبدء بحضور الدرس والاستماع لشرح المعلّم، والتفاعل مع ما يطلبه أثناء الشرح، وأداء المهام، والتكليفات المقدمة من قبل المعلّم، وإنهائها قبل انتهاء الموعد المحدد لها.

ويجدر التنويه إلى أن الدخول والتسجيل في المنصة عبر الرابط التالي: منصة مدرستي ، التي ستكون الواجهة الرئيسية للمعلم والطالب معًا.

آلية بداية العام الدراسي

وكانت وزارة التعليم أوضحت في وقت سابق آلية بداية العام الدراسي الجديد 1442هـ للتعليم العام ( الحكومي والاهلي) والجامعي، حيث سيكون استئناف الدراسة لمدة 7 أسابيع الأولى من الفصل الدراسي الأول مع إعادة التقييم لتحديد وضع الأسابيع المتبقية من الفصل الأول بناءًا على المستجدات والمتغيرات، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات والمؤسسات والجهات الأخرى ذات الصلة لتقديم الدعم.

وبالنسبة لاستئناف الدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات؛ وفقًا للمعطيات والمستجدات.

إقرأ أيضًا:

منصة مدرستي للتعليم عن بعد .. رابط وطريقة التسجيل