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الاتحاد يكثف تدريباته .. والحائلي يطالب بنقاط الفيحاء

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محمد بن مسعود - الدمام - يواصل الاتحاد تحضيراته لمواجهة الفيحاء ، الاثنين المقبل ، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير للمحترفين لكرة القدم .

وكان رئيس الاتحاد أنمار الحائلي ،قد اجتمع باللاعبين والجهاز الفني ، قبل بداية تمرين الفريق مساء اليوم ، مطالباً بنقاط الفيحاء ، والتي تشكل أهمية كبيرة في مسيرة الفريق الباحث عن البقاء في الدوري.

وفي الجانب الميداني فرض المدير الفني للفريق كاريلي على اللاعبين خلال المران عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، التي سيتبعها خلال مباريات الفريق المقبلة .

الاتحاد يكثف تدريباته .. والحائلي يطالب بنقاط الفيحاء

الاتحاد يكثف تدريباته .. والحائلي يطالب بنقاط الفيحاء

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الاتحاد

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 09:36 PM

الاتحاد يكثف تدريباته .. والحائلي يطالب بنقاط الفيحاء
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

يواصل الاتحاد تحضيراته لمواجهة الفيحاء ، الاثنين المقبل ، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وكان رئيس الاتحاد أنمار الحائلي ،قد اجتمع باللاعبين والجهاز الفني ، قبل بداية تمرين الفريق مساء اليوم ، مطالباً بنقاط الفيحاء ، والتي تشكل أهمية كبيرة في مسيرة الفريق الباحث عن البقاء في الدوري.

وفي الجانب الميداني فرض المدير الفني للفريق كاريلي على اللاعبين خلال المران عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، التي سيتبعها خلال مباريات الفريق المقبلة .

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المصدر : الخليج 365

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