محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بندر المطيري، عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية؛ حيث يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع، وكان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء التمارين الاعتيادية داخل النادي . وقد أجرى المطيري الفحوصات الطبية تحت إشراف الشريك الطبي للنادي عيادة فيزيوتريو.الفيحاء 21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 09:12 PM Advertisements التمزق من الدرجة الثانية.. الإصابة تبعد المطيري عن الملاعب التمزق من الدرجة الثانية.. الإصابة تبعد المطيري عن الملاعب كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بندر المطيري، عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية؛ حيث يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع، وكان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء التمارين الاعتيادية داخل النادي . وقد أجرى المطيري الفحوصات الطبية تحت إشراف الشريك الطبي للنادي عيادة فيزيوتريو. الكلمات المفتاحية ، التمزق من الدرجة الثانية.. الإصابة تبعد المطيري عن الملاعب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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