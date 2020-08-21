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التعاون الإسلامي: وقف إطلاق النار في ليبيا يؤسس لحل دائم يحقق الاستقرار
شددت على أهمية البدء في حوار سياسي شامل
متابعات الخليج 365 - واس
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا اليوم وقف إطلاق النار.
وشددت الأمانة العامة على أهمية البدء في حوار سياسي شامل، يؤسس لحل دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول.
وتؤكد الأمانة العامة التعاون الإسلامي على ضرورة أن يمنع الحل الدائم التدخل الخارجي وعدم تعريض الأمن في المنطقة للمخاطر.
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