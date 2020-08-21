فيديو.. مشيعون في لبنان يرددون: نصر الله عدو الله

2020-08-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهر مقطع فيديو ترديد عناصر حركة أمل الشيعية لشعارات معادية ورافضة لحزب الله وحسن نصر الله.

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وجاء ذلك بعد وقوع اشتباك مسلح بين الثنائي الشيعي حركة أمل وميليشيا حزب الله في لبنان، حيث لقي أحد عناصر حركة أمل مصرعه، فيما ردد المشيعون “لا إله إلا الله.. نصر الله عدو الله”.

الاشتباك يأتي في وقت يتضامن فيه العالم مع لبنان، وتتكاتف السواعد اللبنانية من أجل إعادة إعمار البلاد والنهوض من مخلفات الأزمات المتتالية، فيما تستمر بعض الجهات السياسية في تعنتها وإصرارها على عدم تنحية خلافاتها جانبًا.

كما ينذر الخلاف انقلاب حركة أمل على ميليشيا حزب الله ومحاولة كسر هيمنة إيران على مفاصل لبنان.

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