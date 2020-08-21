محمد بن مسعود - الدمام - أكدت ضرورة منع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للخطر أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا. وأكدت الخارجية، ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر. "الخارجية": السعودية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو للحوار الداخلي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-21 أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا. وأكدت الخارجية، ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر. 21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 Advertisements 07:51 PM اخر تعديل 21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 09:01 PM أكدت ضرورة منع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للخطر أكدت ضرورة منع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للخطر أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا. وأكدت الخارجية، ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر. ، "الخارجية": السعودية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو للحوار الداخلي ،

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