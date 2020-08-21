محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق ما هو وارد في منصة "اعتماد" دعت الجمارك السعودية، الشركات المختصة في مجال شبكات الحاسب الآلي؛ للتقديم على منافسة مشروع تجهيز وتحديث شبكة الحاسب الآلي بجمرك مطار أبها الدولي. كما دعت للتقديم من أجل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق التفاصيل الواردة في منصة اعتماد. وأشارت إلى أنه للاطلاع على تفاصيل المنافسة يمكن الاستعلام من خلال الرابط: bit.ly/30YXT6c. "الجمارك" تدعو لمنافسة تجهيز شبكة حاسباتها بمطار أبها.. استعلم من هنا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-21 دعت الجمارك السعودية، الشركات المختصة في مجال شبكات الحاسب الآلي؛ للتقديم على منافسة مشروع تجهيز وتحديث شبكة الحاسب الآلي بجمرك مطار أبها الدولي. كما دعت للتقديم من أجل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق التفاصيل الواردة في منصة اعتماد. Advertisements وأشارت إلى أنه للاطلاع على تفاصيل المنافسة يمكن الاستعلام من خلال الرابط: bit.ly/30YXT6c. 21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 07:26 PM تشمل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق ما هو وارد في منصة "اعتماد" تشمل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق ما هو وارد في منصة "اعتماد" دعت الجمارك السعودية، الشركات المختصة في مجال شبكات الحاسب الآلي؛ للتقديم على منافسة مشروع تجهيز وتحديث شبكة الحاسب الآلي بجمرك مطار أبها الدولي. كما دعت للتقديم من أجل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق التفاصيل الواردة في منصة اعتماد. وأشارت إلى أنه للاطلاع على تفاصيل المنافسة يمكن الاستعلام من خلال الرابط: bit.ly/30YXT6c. ، "الجمارك" تدعو لمنافسة تجهيز شبكة حاسباتها بمطار أبها.. استعلم من هنا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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