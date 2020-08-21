، لأول مرة منذ 16 يومًا.. الطائف تسجِّل "صفر وفيات" بكورونا ،

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سجَّلت الطائف اليوم الجمعة صفرًا في أعداد الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد 16 يومًا متواصلة، كانت تسجِّل فيها ما بين 2 و5 وفيات، ابتداء من 5 أغسطس/ 15 ذي الحجة 1441 هـ بعد تجاوز الخمسين وفاة، ضمن العدد الإجمالي الذي بلغ 159 وفاة منذ بدء الجائحة.
وأعلنت وزارة الصحة من خلال تحديث القائمة اليومية لإصابات فيروس كورونا بالسعودية تسجيل الطائف 18 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي الإصابات 10414 إصابة، فيما بلغت حالات التعافي من الفيروس 9811 حالة منذ بداية الجائحة بعد تسجيل 34 حالة تعافٍ جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتتلقى 444 حالة الرعاية الطبية اللازمة باعتبارهم حالات نشطة مصابة بالفيروس.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 08:47 PM
تسجيل 18 إصابة جديدة
سجَّلت الطائف اليوم الجمعة صفرًا في أعداد الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد 16 يومًا متواصلة، كانت تسجِّل فيها ما بين 2 و5 وفيات، ابتداء من 5 أغسطس/ 15 ذي الحجة 1441 هـ بعد تجاوز الخمسين وفاة، ضمن العدد الإجمالي الذي بلغ 159 وفاة منذ بدء الجائحة.
وأعلنت وزارة الصحة من خلال تحديث القائمة اليومية لإصابات فيروس كورونا بالسعودية تسجيل الطائف 18 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي الإصابات 10414 إصابة، فيما بلغت حالات التعافي من الفيروس 9811 حالة منذ بداية الجائحة بعد تسجيل 34 حالة تعافٍ جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتتلقى 444 حالة الرعاية الطبية اللازمة باعتبارهم حالات نشطة مصابة بالفيروس.
، لأول مرة منذ 16 يومًا.. الطائف تسجِّل "صفر وفيات" بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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